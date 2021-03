Deutsche Eishockey Liga : Vor nächster Saisonphase: DEL schärft Testprogramm nach

Mit einem noch intensiveren Corona-Testprogramm hat die Deutsche Eishockey Liga (DEL) vor dem Auftakt in die zweite Saisonphase ihr Hygienekonzept nachgeschärft.

Neuss | „Damit wir das Risiko noch eingrenzen können, haben wir zusätzlich noch einen weiteren PCR-Test in der Woche reingenommen“, sagte Wolfsburgs Sportchef Karl-Heinz Fliegauf der Deutschen Presse-Agentur. Nachdem bisher ausschließlich Duelle in den jeweiligen Gruppen Süd und Nord ausgetragen wurden, beginnt am 20. März (17.30 Uhr/MagentaSport) mit dem ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.