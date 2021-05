NHL : Vorlage und Tor: Draisaitl und Kahun helfen Oilers zum Sieg

Die deutschen Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl und Dominik Kahun haben den Edmonton Oilers in der NHL mit zu einem 4:3-Erfolg nach Verlängerung bei den Montreal Canadiens verholfen.

Montreal | Kahun erzielte mit seinem achten Saisontor in der 30. Minute die zwischenzeitliche 3:2-Führung. Superstar Draisaitl bereitete den Siegtreffer durch Connor McDavid in der dritten Minute der Verlängerung vor und verbuchte seine zweite Torbeteiligung in der Partie. Montreal schaffte dank des Unentschiedens nach regulärer Spielzeit die Teilnahme an den Pl...

