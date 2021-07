108. Frankreich-Rundfahrt : Vorzeitiges Aus wegen Olympia: Nibali verlässt die Tour

Fabioferrari/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Fabioferrari/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Der italienische Radprofi Vincenzo Nibali verlässt vorzeitig die Tour de France, um sich auf die Olympischen Spiele in Tokio vorzubereiten.

Andorra la Vella | Dies teilte sein Team Trek-Segafredo mit. „Ich denke, es war ein guter Tag, wir sind aggressiv gefahren, wie es das Team von Anfang an getan hat. Auf jeden Fall war es ein letzter guter Test, um das Rennen danach zu verlassen“, sagte der 36 Jahre alte Routinier nach der Pyrenäen-Etappe am Sonntag. An diesem Montag ist bei der Tour de France Ruhetag...

