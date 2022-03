TV-Berichterstattung : Warum ARD/ZDF weniger Paralympics im klassischen TV zeigen

Wer überträgt die Paralympics im Fernsehen? Wie viel zeigen die Sender? Die wichtigsten Fragen und Antworten zu den TV-Übertragungen von den Winterspielen der Behindertensportler in Peking.

ARD und ZDF haben in diesem Jahr ihre Berichterstattung von den Winter-Paralympics im klassischen Fernsehen im Vergleich zu 2018 deutlich reduziert. Warum das so ist? Antworten auf diese und anderes Fragen: Wie viel senden ARD und ZDF? Die öffentlich-rechtlichen Sender bieten eine umfangreiche Berichterstattung von den Winter-Paralympics, zeigen in ih...

