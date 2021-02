Alpine Ski-WM : Weiter Kritik an Reiseverbot für iranische Ski-Trainerin

Im Iran dürfen Männer ihren Frauen verbieten, das Land zu verlassen. Deshalb konnte die Skitrainerin Samira Sargari nicht zur WM reisen. Die Kritik ist laut. Eine iranische Skifahrerin äußert am Donnerstag in Cortina die Hoffnung, dass sich in Zukunft etwas ändert.

Cortina d’Ampezzo | Das Reiseverbot gegen Irans Cheftrainerin Samira Sargari zur Ski-WM nach Cortina d'Ampezzo durch ihren Ehemann sorgt weiter für Aufsehen. In der islamischen Republik wurde das Gesetz von Menschenrechtlern als rückständig kritisiert und mit Sklaverei ...

