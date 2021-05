Pferdesport : Weltmeisterin Blum bei dritter Station der Riders Tour vorn

Weltmeisterin Simone Blum hat zum Abschluss der Pferd International in München das wichtigste Springen des Turniers gewonnen.

München | Nach zwei fehlerfreien Umläufen lag die 32-Jährige aus Zolling mit ihrem Wallach Cool Hill dank der besten Zeit im zweiten Durchgang vorn. Zweiter in der mit 35.000 Euro dotierten Prüfung wurde Maximilian Schmid aus Utting auf Guardiola vor Frederic Tillmann aus Grevenbroich auf By Balou. Insgesamt waren nur sechs Paare in beiden Umläufen ohne Strafpu...

