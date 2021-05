EM in Budapest : Weltrekord und Favoritensiege bei Schwimm-EM - Klenz 16.

Zwei Monate vor Olympia bejubelt ein junger Russe seinen zweiten Weltrekord bei der Schwimm-EM. Auch Großbritanniens Olympiasieger Adam Peaty siegt schon wieder in Topform.

Duna Arena | Ramon Klenz hat bei der Schwimm-EM in einem Final-Abschnitt mit internationalen Topleistungen und einem weiteren Weltrekord des Russen Kliment Kolesnikow nicht für eine überraschende Endlauf-Teilnahme sorgen können. Der Berliner belegte in Ungarn im Halbfinale über 200 Meter Schmetterling in 1:58,26 Minuten Rang 16. Er blieb klar über seiner Saison...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.