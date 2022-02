2. Liga : Werder Bremens Trainer Werner begrüßt neuen Baumann-Vertrag

Trainer Ole Werner von Werder Bremen hat die Vertragsverlängerung mit dem Bremer Geschäftsführer und Sportchef Frank Baumann begrüßt.

„Ich bewerte das positiv. Für mich persönlich ist es so, dass ich gerne mit Frank Baumann zusammenarbeite und dass ich mich freue, dass es so weitergeht“, sagte der 33-Jährige in einer virtuellen Medienrunde mit Bremer Journalisten. Der Tabellenzweite der 2. Fußball-Bundesliga hatte den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit Frank Baumann am Vortag bis...

