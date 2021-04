Basketball : Wichtiger als Liga? Bayern-Basketballer vor Euroleague-Playoffs

Für Ehrenpräsident Uli Hoeneß sind diese Spiele wichtiger als die Meisterschaft. Seine Bayern-Basketballer starten in die Playoffs der Euroleague, das war noch keinem deutschen Team gelungen.

München | In seinem Erfolgshunger hat Uli Hoeneß von genau solchen Abenden geträumt. Der Playoff-Kampf um die kontinentale Basketball-Krone, Topstars und Ex-NBA-Spieler, Euroleague-Showdown - und sein FC Bayern ist mittendrin. Zehn Jahre nach dem Aufstieg in die Bundesliga schreiben die Münchner beim Viertelfinal-Start am 20. April (20.45 Uhr/Magentasport) b...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.