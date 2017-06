Teterower Bergring : Wieder ein englischer Doppelsieg

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Simon Wigg war in der 90er Jahren das Maß aller Dinge auf dem Teterower Bergring. Seine britischen Landsmänner Kelvin Tatum und Trevor Banks waren anschließend nicht minder erfolgreich, bis 2006 die Ära des Güstrowers Enrico Janoschka begann. Jetzt hat die 1877 Meter lange Grasbahn wieder einen britischen „Herrscher“: Mit zwei souveränen Siegen sicherte sich Paul Cooper am Sonntag mit dem Grünen Band und dem Pokal die beiden wichtigsten Trophäen der 97. Auflage des internationalen Bergringrennens.

Schon in den Vorläufen, die angesichts des dünnen Teilnehmerfelds von 15 angetretenen Startern eher Trainingscharakter bekamen, hatte Cooper seine Klasse angedeutet. Allerdings dünnte die Konkurrenz zusehens aus, im letzten Lauf der Veranstaltung kamen gerade noch elf statt der vorgesehenen zwölf Fahrer ans Startband.

Die hatten den gesamten Sonntag mit dem Wetter zu kämpfen. Frühmorgens setzte ein seichter Regen ein, der bis zum späten Mittag andauerte. Die Rennleitung verkürzte daher die Distanz von vier auf drei Runden – auch, um die Bahn zu schonen. Die Piloten reagierten auf die nasse und rutschige Piste mit sehr moderater Fahrweise, sodass die Veranstaltung ohne Unfälle ablief. Wirkliches Renngeschehen aber gab es erst in den Hauptläufen, als der Regen aufgehört hatte und die Bahn abtrocknete.

Die zahlenmäßig stark überlegenen Teilnehmer in den Moto-Cross-Klassen hatten mit den Witterungsverhältnissen kaum Probleme. Sie boten trotz Regens packende Läufe und konnten am Ende in den wichtigsten Entscheidungen drei verschiedene Sieger präsentieren. Der Rehnaer Jens Hinrichs gewann den einmalig ausgetragenen Silberhelm des ADAC. Ein Jubiläum konnte der Schweriner Guido Skoppek feiern: Mit einem souveränen Start-Ziel-Sieg überquerte er nach fünf Runden im Finale um den Hechtjungenpokal als Erster die Ziellinie und freute sich wie ein Schneekönig: „Das ist die wichtigste Trophäe für uns Moto-Crosser hier auf dem Bergring – und die habe ich jetzt zum zehnten Mal gewonnen.“ Dementsprechend hielt sich beim 42-Jährigen auch die Enttäuschung über die vierten Plätze in den beiden anderen Entscheidungen in Grenzen. Dafür richtete er schon den Blick auf das nächste Jahr: „Mein Sohn Dino ist heute 16 Jahre alt geworden. Vielleicht darf er dann nächstes Jahr – vielleicht in einer neu geschaffenen 125-er Klasse – hier starten. Dann werde ich ihm mal zeigen, wie man hier fährt…“

Für den einzigen Erfolg der zahlenmäßig stark vertretenen Fraktion aus den Niederlanden sorgte Daniel De Vries, der sich im Finale um den Speed-Cross-Pokal souverän durchsetzte. In diesem Lauf vertrat Vizeweltmeisterin Maria Franke aus Zeitz das Lager der Amazonen. In den Läufen, in denen das weibliche Geschlecht unter sich war, ließ sie allerdings nichts anbrennen und gewann die Gesamtwertung mit Idealpunktzahl.

Leider wurden die Rennfahrer diesmal nicht von einer besonders großen Fangemeinde bejubelt. Laut Veranstalter sollen am Sonntag 8000 Besucher auf dem Bergring gewesen sein. Diese schwache Resonanz ist sicherlich auch dem Wetter geschuldet. Der Veranstalter will dem Besucherrückgang entgegenwirken, indem er vor allem im Moto-Cross-Bereich neue Zuschauerschichten erschließt. Die Zukunft der Bahnsportler hingegen ist ungewiss: Nach dem Laufbahnende für zahlreiche Bergringgrößen fehlt der geeignete Nachwuchs.





von Volker Beier

erstellt am 05.Jun.2017 | 21:00 Uhr