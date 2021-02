WM in Pokljuka : Wilhelm zu Biathleten: „Kleines Wunder muss her“

Die deutschen Biathleten liegen bei der WM weit hinter den Erwartungen zurück. Am Mittwoch steht das Einzel auf dem Programm. Eine schwere Aufgabe für Arnd Peiffer und seine Mitstreiter.

Pokljuka | Olympiasiegerin Kati Wilhelm hofft, dass die bisher enttäuschenden Biathlon-Männer am Mittwoch im Einzel bei der WM in Pokljuka endlich in die Erfolgsspur finden. Die Männer-Resultate seien „ernüchternd“, vor allem die Schießprobleme „eine kleine Kat...

