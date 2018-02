Pistenzustand schlecht : Auch zweites Garmisch-Training abgesagt

Garmisch-Partenkirchen (dpa) - Die alpinen Skirennfahrerinnen müssen sich beim Weltcup in Garmisch-Partenkirchen auf Planänderungen einstellen. Wegen einer schlechten Piste wurde am Freitag auch das zweite Training für die Abfahrten am Wochenende abgesagt.

von dpa

02. Februar 2018, 12:47 Uhr

Dadurch dürfte der ursprüngliche Plan mit einer Sprint-Abfahrt in zwei Läufen am Samstag und einer klassischen Abfahrt am Sonntag nicht umzusetzen sein. Laut Reglement des Ski-Weltverbandes FIS muss nämlich vor jeder Abfahrt mindestens ein Training stattfinden. Wann der Trainingslauf angesetzt wird und welche Rennen danach gefahren werden können, das wollten die Organisatoren im Laufe des Freitags bekanntgeben.