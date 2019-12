Vor Weltcup-Auftakt : Bob-Abräumerin Jamanka ohne Motivationsprobleme

Bob-Erfolgspilotin Mariama Jamanka kennt trotz Titelsammlung keine Motivationsprobleme. «Ich habe viele Dinge im Blick, die ich noch nicht erreicht habe», sagte die 29 Jahre alte gebürtige Berliner vom BRC Thüringen in einem Interview der Zeitung «Freies Wort».

Avatar_prignitzer von dpa

06. Dezember 2019, 09:31 Uhr

Es sei eine spannende Herausforderung, die Leistungen aus den vergangenen Jahren zu bestätigen, betonte Jamanka vor dem Weltcup-Auftakt in Lake Placid am Wochenende.

Sie gewann unter anderem 2018 Olympia-Gold und in der vergangenen Saison die WM, die EM und den Gesamtweltcup. «Bisher ging es darum, die Titel erstmals zu holen. Nun geht es darum, sie zu verteidigen», sagte Jamanka. Das sei aber kein Selbstläufer. Dass die Konkurrenz sie nun jagen wird, macht Jamanka nichts aus. «Das mag so sein, aber ich bin entspannt», sagte die Berlinerin, die in Oberhof lebt.