Raw-Air-Tournee : Eisenbichler in Quali Dritter - Kraft behauptet Führung

Dreifach-Weltmeister Markus Eisenbichler hat in der Qualifikation zum Skifliegen im norwegischen Vikersund den dritten Platz belegt.

von dpa

15. März 2019, 19:02 Uhr

Der 27-Jährige flog 221 Meter weit und musste sich nur dem japanischen Vierschanzentournee- und Gesamtweltcupsieger Ryoyu Kobayashi und dem zweitplatzierten Stefan Kraft aus Österreich geschlagen geben. Kraft behauptete die Führung in der Gesamtwertung der Serie vor Kobayashi.

Zweitbester Deutscher war Constantin Schmid auf dem neunten Platz. Auch Richard Freitag (16.), Andreas Wellinger (22.), Karl Geiger (27.) und Pius Paschke (36.) kamen unter die Top 40. Am Samstag steht ab 17.00 Uhr der Team-Wettkampf auf dem Programm. Am Sonntag folgt zum Abschluss der Tour auf vier norwegischen Schanzen, bei der auch die Qualifikation ins Gesamtklassement einfließt, ein Einzelskifliegen. In der Gesamtwertung haben die deutschen Skispringer keine realistischen Chancen mehr, noch in die Entscheidung um den Sieg einzugreifen.