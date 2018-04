Razzia : Ermittlungen gegen Biathlon-Chef und IBU-Generalsekretärin

Salzburg (dpa) - Das österreichische Bundeskriminalamt ermittelt gegen zwei Top-Funktionäre des Biathlon-Weltverbandes IBU. Gegen den Präsidenten Anders Besseberg und die Generalsekretärin Nicole Resch läuft nach Verbandsangaben ein Ermittlungsverfahren.

Wegen der polizeilichen Untersuchungen habe die Generalsekretärin eine Freistellung von ihren Tätigkeiten in der IBU beantragt. Die IBU werde bei den Untersuchungen voll kooperieren, hieß es. Kommissarisch werde zunächst Exekutiv-Direktor Martin Kuchenmeister als Generalsekretär fungieren.

Das österreichische Bundeskriminalamt hatte am Dienstag Räume des Weltverbandes in Salzburg durchsucht. Das ORF-Fernsehen hatte in der Nachrichtensendung «ZiB2» über die Razzia am IBU-Sitz berichtet und Ermittlungen in Zusammenhang mit Doping-Vorwürfen als Grund angegeben. Allerdings befasst sich die federführende Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Wien in der Regel nicht mit Dopingvorwürfen.

Die Nationale Anti-Doping Agentur (NADA) Austriabestätigte der österreichischen Nachrichtenagentur APA am Mittwoch dann auf Anfrage, dass sie in engem Austausch mit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, dem Bundeskriminalamt und der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) stehe. Aufgrund dieser Auskunft könne, so die Nachrichtenagentur APA, davon ausgegangen werden, dass es sich um strafrechtliche Ermittlungen im Zusammenhang mitAnti-Doping-Verstößen handelt.

Der langjährige IBU-Präsident Besseberg hat bereits angekündigt, sich im Laufe des Jahres von der Spitze des Biathlon-Weltverbands zurück ziehen zu wollen. Der 72-jährige Norweger ist bereits seit 1992 IBU-Chef. Der neue IBU-Präsident soll im September gewählt werden.