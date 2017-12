Skisprung-Youngster : Fuchs erhält letzten Startplatz für Vierschanzentournee

vergrößern 1 von 1 Foto: Fredrik von Erichsen 1 von 1

von dpa

erstellt am 28.Dez.2017 | 18:26 Uhr

Fuchs wird als Springer der sogenannten nationalen Gruppe am Freitag als erster Athlet in der Qualifikation antreten. Zu dieser Gruppe zählen neben dem 20-jährigen Fuchs auch Team-Olympiasieger Andreas Wank sowie David Siegel, Felix Hoffmann, Moritz Baer und Martin Hamann. Das erste Springen bei der Tournee findet am 30. Dezember in Oberstdorf statt.