Skispringen : Geiger: Wird Zeit, Tourneesieg nach Deutschland zu holen

Deutschlands derzeit bester Skispringer Karl Geiger hat den Sieg bei der Vierschanzentournee als Ziel für die nächsten Jahre ausgegeben.

Avatar_prignitzer von dpa

28. Februar 2020, 12:54 Uhr

«Es wird mal wieder Zeit, den Tourneesieg wieder nach Deutschland zu holen», sagte der 27-Jahre alte Gesamtweltcupzweite in einem Interview mit «t-online.de». «Ich werde alles daran setzen, Sven Hannawald zu beerben. Die Tournee ist ein geiles Event, man freut sich jedes Jahr drauf», sagte Geiger.

Hannwald, der das Skisprung-Spektakel rund um den Jahreswechsel in der Saison 2001/02 gewann, ist der bis dato letzte deutsche Tourneesieger. An diesem Wochenende treten die Skispringer um Geiger beim Weltcup im finnischen Lahti an.