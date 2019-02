Wettkampf in Bansko : Hirscher sichert sich Riesenslalom-Weltcup - Schmid Elfter

Skirennfahrer Marcel Hirscher hat sich vorzeitig die kleine Kristallkugel im Riesenslalom-Weltcup gesichert.

von dpa

24. Februar 2019, 14:11 Uhr

Dem 29 Jahre alten Österreicher genügte in Bansko Platz zwei hinter dem norwegischen Weltmeister Henrik Kristoffersen, um in den noch ausstehenden Wettbewerben in dieser Disziplin nicht mehr vom ersten Platz verdrängt werden zu können. Dritter wurde in Bulgarien der Franzose Thomas Fanara. Der Allgäuer Alexander Schmid kam neun Tage nach seinem achten Rang beim WM-Riesenslalom in Are auf einen guten elften Platz. Besser war er im Weltcup erst ein Mal.

Der für Samstag geplante Super-G in Bansko war wegen der Schneefälle in der Nacht zuvor abgesagt worden. Dort wollte unter anderem Kitzbühel-Sieger Josef Ferstl an den Start gehen.