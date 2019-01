In Oberhof : Männer-Staffel beim Biathlon-Weltcup in Bestbesetzung

Die deutsche Biathlon-Staffel der Männer wird beim Heim-Weltcup in Oberhof am Sonntag in Bestbesetzung an den Start gehen.

von dpa

12. Januar 2019, 17:28 Uhr

Für das letzte Rennen (14.30 Uhr/ZDF und Eurosport) wurden Erik Lesser, Simon Schempp, Arnd Peiffer und Benedikt Doll nominiert.

Im Frauen-Wettkampf (11.45 Uhr) sind Karolin Horchler, Franziska Hildebrand, Franziska Preuß und Denise Herrmann für Deutschland am Start.