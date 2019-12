68. Vierschanzentournee : Mit Geiger voran: DSV-Adler mit zwölf Mann zur Tournee

Angeführt von Top-Athlet Karl Geiger gehen die deutschen Skispringer mit einem zwölfköpfigen Aufgebot in die 68. Vierschanzentournee. Dies teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am zweiten Weihnachtsfeiertag mit.

Avatar_prignitzer von dpa

26. Dezember 2019, 09:42 Uhr

Neben Geiger sind im dreifachen Seefeld-Weltmeister Markus Eisenbichler sowie Richard Freitag, Stephan Leyhe und Pius Paschke weitere Routiniers mit dabei. Der frühere Skisprung-Weltmeister Severin Freund (Meniskus-OP und Rückenprobleme) sowie Olympiasieger Andreas Wellinger (Kreuzbandriss) zählen wie erwartet nicht zum Tournee-Kader von Bundestrainer Stefan Horngacher.

Das Prestigeevent in Deutschland und Österreich beginnt an diesem Sonntag (17.30 Uhr/ARD und Eurosport) mit dem Auftaktwettbewerb in Oberstdorf. Danach stehen noch Springen in Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen auf dem Programm.