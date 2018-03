Heimsieg am Holmenkollen : Tande gewinnt Skisprung-Weltcup in Oslo - Wellinger nur 15.

Flug-Weltmeister Daniel Andre Tande hat den Weltcup der Skispringer im norwegischen Oslo gewonnen und damit für den ersten Einzel-Heimsieg seit 14 Jahren gesorgt.

von dpa

11. März 2018, 16:15 Uhr

Der Norweger sprang am Holmenkollen von Platz acht noch ganz nach vorne und distanzierte mit Sprüngen auf 128 und 132 Meter die Konkurrenz. Olympiasieger Andreas Wellinger verpasste bei dem Wettbewerb im Schneetreiben und bei heftigem Wind deutlich das Podest, er belegte nur Rang 15. Zweiter wurde Doppel-Weltmeister Stefan Kraft aus Österreich, sein Landsmann Michael Hayböck wurde Dritter. Bester Deutscher war Stephan Leyhe auf Platz sieben.

Vierschanzentournee-Sieger Kamil Stoch aus Polen bleibt bei der Wettkampfserie Raw Air in Führung, verpatzte aber als Führender den zweiten Sprung und wurde nur Sechster. Der Sieger der zehntägigen Serie erhält 60 000 Euro Preisgeld. Auch für Richard Freitag und Markus Eisenbichler lief es am Sonntag durchwachsen. Freitag belegte den achten Rang, Eisenbichler verpasste eine Woche nach Rang zwei in Lahti als 32. den zweiten Durchgang.