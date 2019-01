Eisschnelllauf : Pechstein startet zum 18. Mal bei einer Einzelstrecken-WM

Die fünfmalige Olympiasiegerin Claudia Pechstein wird vom 7. bis 10. Februar in Inzell zum 18. Mal in ihrer Karriere an Einzelstecken-Weltmeisterschaften der Eisschnellläufer teilnehmen.

von dpa

30. Januar 2019, 18:21 Uhr

Die 46 Jahre alte Berlinerin gehört zum neunköpfigen deutschen Aufgebot, das die Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft bekanntgab. Nur 2009 hatte Pechstein wegen ihrer Zwei-Jahres-Sperre aufgrund auffälliger Blutwerte auf eine WM auf den einzelnen Distanzen verzichten müssen. Derzeit kämpft sie vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte um ihre Rehabilitation. Mediziner haben schon vor Jahren eine geerbte Blutanomalie als Grund ihrer hohen Retikulozytenwerte ausgemacht.

Chancenreich gehen auch die Sprinter Nico Ihle (Chemnitz) und Joel Dufter (Inzell) sowie Patrick Beckert (Erfurt) auf den Langstrecken in die Heim-WM in der Max-Aicher-Arena. Sie hatten in der laufenden Saison Top-Sechs-Platzierungen im Weltcup erzielt. Ergänzt wird das deutsche WM-Aufgebot der Herren von Eissprinter Hendrik Dombek (München) und Langstreckler Felix Maly (Erfurt). Bei den Damen wurden neben Pechstein die Inzellerinnen Roxanne Dufter und Gabi Hirschbichler sowie die Berlinerin Michelle Uhrig nominiert.