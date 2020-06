WM-Winter : Ramona Hofmeister führt deutsches Snowboard-Aufgebot an

Gesamtweltcup-Siegerin Ramona Hofmeister und Riesenslalom-Weltmeisterin Selina Jörg führen das große deutsche Snowboard-Aufgebot für den kommenden WM-Winter an.

25. Juni 2020, 18:08 Uhr

Snowboard Germany benannte am 25. Juni seinen Bundeskader für die in rund fünf Monaten beginnenden Saison. Insgesamt 64 Athletinnen und Athleten gehören in den Disziplinen Race, Snowboardcross und Freestyle dazu. Junioren-Weltmeisterin Jana Fischer ist nach einjähriger Verletzungspause wieder dabei. Im Vergleich zum Vorjahr berief der Sportvorstand um Sportdirektor Andreas Scheid elf neue Athletinnen und Athleten. Die ersten Weltcup-Rennen der Saison 2020/2021 sind Ende November geplant.

