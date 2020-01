Ski alpin : Rebensburg und Weidle schwach bei Suter-Sieg in Zauchensee

Skirennfahrerin Corinne Suter hat die Weltcup-Abfahrt in Altenmarkt-Zauchensee gewonnen. Die Schweizerin fuhr am Samstag auf der wegen schlechter Sicht etwas verkürzten Kälberloch-Piste in 1:18,79 Minuten Bestzeit und landete ihren ersten Weltcup-Sieg. Suter am nächsten kam die Italienerin Nicole Delago mit 0,29 Sekunden Rückstand.

Avatar_prignitzer von dpa

11. Januar 2020, 13:12 Uhr

Die deutschen Asse enttäuschten auf der technisch anspruchsvollen Abfahrt und wurden regelrecht abgehängt. Mit großen Rückständen auf die Besten fuhren Viktoria Rebensburg (+ 2,28 Sekunden) und Kira Weidle (+ 2,29) durchs Ziel. Ein wenig schneller war die Lenggrieserin Michaela Wenig (+ 2,10), die es aber auch nicht in die Top 15 schaffte.