Nach Kreuzbandriss : Saisonaus: Skispringerin Straub muss monatelang pausieren

Skispringerin Ramona Straub muss ihre Saison vorzeitig beenden und monatelang pausieren. Die 25 Jahre alte Schwarzwälderin zog sich bei einem Sturz beim Weltcup in Oslo am Sonntag einen Riss des vorderen Kreuzbandes zu, wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte.

von dpa

12. März 2019, 12:59 Uhr

«Ramona muss die Saison aufgrund der Verletzung leider beenden», erklärte Mannschaftsarzt Florian Porzig. Bei der WM in Seefeld hatte Straub mit Katharina Althaus, Carina Vogt und Juliane Seyfarth noch Gold im Teamwettbewerb gewonnen. Straub soll in München operiert werden, sobald die Reizung in ihrem Knie abgeklungen ist.