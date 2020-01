Ski alpin : Ski-Olympia-Tests in China wegen Coronavirus abgesagt

Die alpinen Ski-Rennen im chinesischen Yanqing sind wegen des Ausbruchs des Coronavirus abgesagt worden. Das teilte der Weltverband FIS mit.

Avatar_prignitzer von dpa

29. Januar 2020, 09:59 Uhr

Wegen der unsicheren Lage im Gastgeberland für die Olympischen Winterspiele 2022 sei diese «schwierige Entscheidung» zusammen mit den örtlichen Veranstaltern und dem chinesischen Skiverband getroffen worden, sagte FIS-Präsident Gian Franco Kasper in einer Mitteilung. In Yanqing nahe Peking waren am 15. und 16. Februar eine Herren-Abfahrt und ein Super-G als Olympia-Tests geplant. Wohin die Rennen verlegt werden, wurde nicht mitgeteilt. Saalbach-Hinterglemm in Österreich gilt als Kandidat.