Weltcup in Bad Mitterndorf : Skispringer Freitag nicht im deutschen Aufgebot

Team-Weltmeister Richard Freitag ist für die bevorstehenden Skiflug-Wettbewerbe in Bad Mitterndorf (Österreich) aus dem Aufgebot des Deutschen Skiverbandes (DSV) gestrichen worden.

Avatar_prignitzer von dpa

13. Februar 2020, 10:52 Uhr

«Die Mannschaft wird gleich bleiben, nur Richard Freitag ist nicht am Start, er wird zusammen mit Severin Freund ein Training durchführen», sagte Bundestrainer Stefan Horngacher. Der 28-Jährige, der nach dem Tournee-Auftakt in Oberstdorf schon vier Wochen pausierte, verbesserte sich im Weltcup zuletzt nicht und belegte nach seiner Rückkehr die Plätze 48, 47 und 31. Ex-Weltmeister Freund kam in diesem Winter noch gar nicht zum Einsatz.

Horngacher nominierte den dreifachen Seefeld-Weltmeister Markus Eisenbichler, Willingen-Sieger Stephan Leyhe, den Weltcup-Zweiten Karl Geiger, Pius Paschke und Constantin Schmid. Am Kulm stehen an diesem Wochenende zwei Einzelspringen auf dem Programm.