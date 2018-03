Sieg in Ofterschwang : Skistar Shiffrin holt auch Slalom-Kugel vorzeitig

US-Skistar Mikaela Shiffrin hat einen Tag nach dem Gesamtweltcup auch die Disziplinwertung im Slalom vorzeitig gewonnen.

von dpa

10. März 2018, 13:34 Uhr

Shiffrin holte beim Rennen in Ofterschwang den Sieg und kann beim Weltcup-Finale in Are in der kommenden Woche bei 225 Punkten Vorsprung nicht mehr von Rang eins verdrängt werden. Zweite im Allgäu wurde am Samstag Wendy Holdener aus der Schweiz mit 0,09 Sekunden Rückstand. Rang drei ging an Olympiasiegerin Frida Hansdotter aus Schweden. Marina Wallner kam mit 2,74 Sekunden Rückstand auf Platz 18. Lena Dürr und Maren Wiesler waren im ersten Lauf ausgeschieden.