Biathlon-Star : Start von Weltmeisterin Dahlmeier beim Weltcup fraglich

vergrößern 1 von 1 Foto: Expa/Jfk 1 von 1

von dpa

erstellt am 31.Dez.2017 | 20:00 Uhr

«Wir müssen sicherlich die nächsten Tage noch abwarten, um eine finale Entscheidung über ihren Einsatz treffen zu können», erklärte Damen-Bundestrainer Gerald Hönig in einer Mitteilung des Deutschen Ski-Verbandes (DSV). Die siebenmalige Biathlon-Weltmeisterin Dahlmeier hatte bereits am vergangenen Donnerstag wegen einer Erkältung auf einen Show-Wettkampf im Fußball-Stadion in Gelsenkirchen verzichten müssen.

«Leider war Laura über die Feiertage erneut krank und musste deshalb auch Auf Schalke pausieren», sagte Hönig. Inzwischen habe sie das Training zwar wieder aufgenommen, und man gehe davon aus, dass sie beim Weltcup in Oberhof «wieder dabei sein kann». Über die Teilnahme endgültig entscheiden wolle man aber erst später. «In den Januar-Wettkämpfen geht es um den letzten Feinschliff und darum, sich das Selbstvertrauen für den Höhepunkt in Korea zu holen.»

Die 24-Jährige Dahlmeier gilt als Topfavoritin auf Olympia-Gold bei den Winterspielen in Pyeongchang im Februar.