Biathlon : Trainer Groß vor Wechsel nach Österreich - Greis in die USA

Nach drei Jahren ist die Zeit von Biathlon-Trainer Ricco Groß in Russland beendet, der gebürtige Sachse steht allerdings bereits vor seinem nächsten Engagement. Dreifach-Olympiasieger Michael Greis zieht es als Coach nach Nordamerika.

von dpa

30. April 2018, 17:05 Uhr

Deutsche Biathlon-Trainer bleiben im Ausland beliebt. Nach drei Jahren in Russland steht der viermalige Olympiasieger Ricco Groß vor einem Engagement in Österreich, Michael Greis zieht es in die USA.

«Ich werde Cheftrainer der US-Männer. Heute trete ich meinen Dienst an. Ich freue mich sehr auf die Aufgabe und die neue Herausforderung», sagte der dreimalige Olympiasieger Greis Spiegel Online. «Nach dem Ende meiner Tätigkeit in der Schweiz beginnt jetzt für mich ein neuer Abschnitt.»

Der US-Biathlonverband bestätigte die Verpflichtung des 41-Jährigen aus Nesselwang zunächst noch nicht. Greis, der bei Olympia 2006 in Turin drei Goldmedaillen gewonnen hatte, arbeitete zuletzt als Trainer am Schweizer Bundesstützpunkt in Lenzerheide. Nach eigener Aussage soll er nun am US-Stützpunkt in Lake Placid eine Mannschaft für die Winterspiele 2022 in Peking formen.

Mit einer ähnlichen Zielstellung dürfte Groß in Österreich antreten. Noch ist die Verpflichtung des 47-Jährigen nicht bestätigt, nach dem Ende der Zusammenarbeit mit dem russischen Verband gilt sie jedoch nur als Formsache. Der gebürtige Sachse Groß ist der Topfavorit für den Posten als Cheftrainer der österreichischen Männer, den zuletzt Reinhard Gösweiner bekleidet hatte. «Ich habe interessante Anfragen und werde zeitnah eine Entscheidung über meine künftige Aufgabe treffen», sagte Groß, der ab 1. Mai vertraglos ist.

Der viermalige Olympiasieger und neunmalige Weltmeister Groß war seit 2015 für das Männer-Team um Russlands Top-Skijäger Anton Schipulin verantwortlich. Bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang waren die Russen wegen des Staatsdoping-Skandals nur mit einem Mini-Aufgebot am Start gewesen. «Es war eine interessante, ereignisreiche Zeit. Sie war nicht unerfolgreich und doch mit dem Schlusspunkt Olympische Spiele und deren unschönen Begleiterscheinungen unbefriedigend», sagte Groß in einer am Montag von seinem Management verbreiteten Stellungnahme.