Heim-Springen in Oberstdorf : Vogt Vierte im Weltcup - Takanashi überholt Schlierenzauer

Weltmeisterin Carina Vogt hat einen Podestplatz beim Heimweltcup der Skispringerinnen in Oberstdorf knapp verfehlt. Am Samstag musste sich die Degenfelderin im vorletzten Wettbewerb der Saison mit Platz vier begnügen. Für Sprünge auf 93,5 und 94,5 Meter erhielt sie 210,6 Punkte.

von dpa

24. März 2018, 16:54 Uhr

Zu Platz drei, den Weltcup-Gesamtsiegerin und Olympiasiegerin Maren Lundby aus Norwegen erreichte, fehlten ihr allerdings 11,1 Zähler. Der Sieg ging zum fünften Mal in Serie in Oberstdorf an die Japanerin Sara Takanashi. Sie sprang 100,5 und 96,5 Meter. Mit 227,1 Punkten feierte sie ihren 54. Weltcup-Erfolg, womit sie nun auch besser ist als Männer-Rekordhalter Gregor Schlierenzauer aus Österreich, der 53 Mal gewann. Platz zwei mit 224,1 Punkten ging an die Österreicherin Daniela Iraschko-Stolz, die mit zweimal 101 Meter die Tagesbestweiten markierte.

Mit Platz acht landete Katharina Althaus auf ihrer Heimschanze ihr bislang schlechtestes Saisonergebnis. Dennoch verteidigte die Olympia-Zweite vor dem letzten Wettbewerb am Sonntag ihren zweiten Rang in der Gesamtwertung vor Takanashi. «Ich war zweimal zu spät beim Absprung und habe so nicht in meine Flugposition gefunden», berichtete die Oberstdorferin.

Bundestrainer Andreas Bauer war angesichts der Steigerung seiner Damen im zweiten Durchgang noch einigermaßen zufrieden. «Sie waren übermotiviert, wollten daheim alles besonders gut machen. Das geht dann meistens schief», erklärte er. Mit sieben Athletinnen im Finale war er dennoch einverstanden. Am Sonntag ist dennoch noch einmal eine Steigerung nötig, soll der Nationencup erstmals von den DSV-Springerinnen gewonnen werden. Sie führen noch mit 71 Punkten vor Japan.