Deutsche Erfolge : Zweierbob: Friedrich und Schneider holen EM-Titel

Zweierbob-Weltmeister Francesco Friedrich hat mit seinem ersten Weltcupsieg in diesem Winter seinen EM-Titel erfolgreich verteidigt. In seiner Spezialdisziplin gewann er in Innsbruck-Igls mit Anschieber Thorsten Margis vor den kanadischen Duos mit den Piloten Justin Kripps und Nick Poloniato. Die EM wurde parallel zum Weltcup ausgetragen.