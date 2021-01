Ski-alpin-Weltcup : WM-Generalprobe: Straßer vermasselt Chamonix-Slaloms

Linus Straßer wollte sich nach zwei Slalom-Ausfällen wieder in Schwung bringen für die WM. In Chamonix aber wurde er wieder deutlich abgehängt. Der Münchner bemühte sich um Optimismus. Allerdings muss er für den Saisonhöhepunkt in Cortina einiges ändern.

Chamonix-Mont-Blanc | Nach seinem verpatzten Slalom-Doppel just vor dem Saisonhöhepunkt flüchtete sich Linus Straßer in Zweckoptimismus. „Zu verlieren habe ich nichts, und genauso fahre ich zur WM“, sagte der Skirennfahrer. Gleich zwei Torläufe hatte der Münchner am Woche...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.