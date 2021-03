Leichtathletik-Weltverband : World Athletics: Plan für Wiederaufnahme von Russland

Das Council des Leichtathletik-Weltverbandes hat einen endgültigen Plan für die Wiederaufnahme von Russland genehmigt, teilte World Athletics mit.

Monaco | Der nationale Verband Rusaf ist seit November 2015 wegen des Skandals um flächendeckendes Doping suspendiert. Die Sperre wurde in den vergangenen Jahren immer wieder verlängert, weil es an der Bereitschaft in der russischen Leichtathletik an grundleg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.