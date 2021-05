Vierkampf in Frankfurt/Main : Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul überzeugt beim Comeback

Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul hat bei einem Vierkampf in Frankfurt/Main sein Comeback nach über eineinhalbjähriger Pause gegeben.

Frankfurt am Main | Der 23 Jahre alte Mainzer zeigte zunächst vielversprechende Leistungen, gab aber nach drei Disziplinen wegen der kühlen Witterung auf. Auch seine Trainingspartnerin Carolin Schäfer beendete den Vierkampf nicht. Über 110 Meter Hürden blieb Kaul in 14,60 Sekunden nur knapp über seiner persönlichen Bestzeit (14,55). Im Diskuswerfen kam er auf 45,12 Me...

