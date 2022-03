Deutscher Tennis Bund : Zverev eröffnet Davis-Cup-Partie gegen Brasilianer Wild

Olympiasieger Alexander Zverev trifft zum Auftakt der Davis-Cup-Partie in Brasilien auf Thiago Wild. Das ergab die Auslosung in Rio de Janeiro am Donnerstag. Die Partie beginnt am Freitag um 20.00 Uhr MEZ (Sportdeutschland.tv).

Danach stehen sich im zweiten Einzel Jan-Lennard Struff und die brasilianische Nummer eins Thiago Monteiro gegenüber. Am Samstag stehen dann das Doppel und zwei weitere Einzel auf dem Programm der Erstrundenpartie. „Ich habe noch nie gegen ihn gespielt. Aber wir haben schon öfters zusammen trainiert. Er ist ein sehr guter Spieler mit viel Talent“, sagt...

