Grand-Slam-Turnier : Zverev folgt Kerber ins Wimbledon-Achtelfinale

Nach Angelique Kerber ist auch Alexander Zverev in das Achtelfinale des Tennis-Turniers von Wimbledon eingezogen.

London | Der Weltranglisten-Sechste besiegte den Amerikaner Taylor Fritz 6:7 (3:7), 6:4, 6:3, 7:6 (7:4). Zverev benötigte 2:37 Stunden für den Erfolg und will im zweiten Anlauf erstmals das Viertelfinale in London erreichen. Nächster Gegner ist am Montag der Kanadier Felix Auger-Aliassime, er profitierte von der Aufgabe des Australiers Nick Kyrgios wegen ei...

