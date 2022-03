Hamburg als Gastgeber : Zverev involviert in Davis-Cup-Pläne: „Schaut sehr gut aus”

Davis-Cup-Kritiker Alexander Zverev setzt sich selbst aktiv für Hamburg als Gastgeber ein und ist zuversichtlich für die Gruppenphase im Herbst.

„Ich denke, oder es sieht so aus, dass es sehr gut ausschaut und hoffentlich können wir im September die deutsche Mannschaft und auch den Davis Cup nach Hamburg bringen”, sagte der Tennis-Olympiasieger der Deutschen Presse-Agentur am Rande des ATP-Turniers in Indian Wells. Seine Teilnahme an der erfolgreichen Davis-Cup-Qualifikation gegen Brasilien in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.