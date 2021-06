Tennis in Wimbledon : Zverev, Kerber und Struff erst am Dienstag gefordert

Sieben deutsche Tennisprofis müssen an diesem Montag zum Auftakt des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon ihre Erstrundenpartien bestreiten.

London | Dies geht aus dem Spielplan hervor, den die Organisatoren veröffentlichten. Noch nicht gefordert sind zunächst Alexander Zverev, Angelique Kerber, Jan-Lennard Struff und Andrea Petkovic, die erst am Dienstag eingreifen. Schon am ersten Tag des Rasen-Turniers steht Routinier Philipp Kohlschreiber gegen den an Nummer zehn gesetzten Kanadier Denis Sha...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.