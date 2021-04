Tennis : Zverev plant für ATP-Turnier in Monaco

Nach der kurzfristigen Absage für das Tennis-Turnier in Marbella plant Alexander Zverev seinen Start in die Sandplatz-Saison beim Wettkampf in Monaco vom 11.

Marbella | bis 18. April. Zverev trainiere und bereite sich vor, sei aber noch nicht zu hundert Prozent bereit, um in Marbella zu spielen, teilte sein Bruder Mischa Zverev der dpa mit. Mischa Zverev übernimmt Manager-Aufgaben für die deutsche Nummer Eins. Der 23 Jahre alte Weltranglistensiebte hatte erst am Freitag eine Wildcard bekommen, nach Angaben der ...

