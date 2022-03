Paralympics : Zweites Gold: Forster dominiert Slalom nach Belieben

Anna-Lena Forster hat eindrucksvoll die zweite Goldmedaille bei den Paralympics in Peking gewonnen.

Die 26 Jahre alte Monoskifahrerin kam im Slalom in der sitzenden Klasse vor Wenjing Zhang und Liu Sitong aus China ins Ziel und schrie danach ihre Freude deutlich hörbar heraus. Forster holte zuvor bei den Paralympics im Reich der Mitte Gold in der Super-Kombination und zweimal Silber in der Abfahrt und im Super-G. Im Riesenslalom wurde sie Vierte. Ber...

