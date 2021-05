Formel 1 : Zwischen Liebe und Fluch: Leclerc-Heimspiel in Monaco

Seinen Heimvorteil kann Charles Leclerc bisher noch nicht nutzen. Ein Sieg wäre eine emotionale Krönung und Besänftigung nach einer harten Zeit bei seinem Rennen vor der Haustür. Hat er Chancen?

Monaco | An einen Monaco-Fluch glaubt Charles Leclerc nicht. „Ich habe zu Kartzeiten hier ja schon mal gewonnen“, sagt der Ferrari-Pilot - und lacht. Seine Bilanz in der Formel 1 bei seinem Heimrennen könnte schlechter nicht sein. Kein Sieg, kein Podium, keine Punkte - nicht mal ins Ziel kam der einzige Monegasse unter vielen Wahlmonegassen in den Straßen d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.