Surfen : Zwischen Riesenwellen und Risiko: Steudtner gibt Comeback

Sebastian Steudtner gehört zu den besten Big-Wave-Surfern der Welt. Nach langer Verletzungspause hat er in Portugal sein Comeback in bis zu 20 Meter hohen Wellen gegeben.

Als Sebastian Steudtner von einer mehr als 15 Meter hohen Welle vom Surfbrett gefegt wird, bleibt sein Spotter ganz ruhig. „Man down, man down“, spricht Miguel Prata in sein Funkgerät, frei übersetzt bedeutet das so viel wie „Mann über Bord“. Prata steht mit Fernglas und Headset auf einem Aussichtspunkt neben dem Leuchtturm im portugiesischen Nazaré, e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.