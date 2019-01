Trainerfrage : Wende in Düsseldorf: Funkel winkt Vertragsverlängerung

Hin und Her bei Fortuna Düsseldorf. Erst soll der Vertrag mit Trainer Funkel enden, dann erklären die Verantwortlichen des Aufsteigers diese Vorgehensweise für nichtig - auf Druck der Fans?

von dpa

13. Januar 2019, 16:38 Uhr

Michael Rensing positionierte sich deutlich. «Es wäre wünschenswert, wenn es mit Friedhelm Funkel weitergeht», sagte Fortuna Düsseldorfs Fußballtorwart beim Telekom Cup in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt.

Kapitän Oliver Fink pflichtete ihm bei: «Seit Friedhelm Funkel hier ist, funktioniert vieles. Der Weg stimmt.» Die Führungsspieler stützten ihren Trainer in der Posse um seine Weiterbeschäftigung über das Ende der laufenden Saison hinaus. «Warten wir mal ab, was das Gespräch bringt. So, wie die Mannschaft aufgetreten ist, kann man sie nicht im Stich lassen», sagte der Fortuna-Coach nach Platz drei beim Vierer-Turnier in Düsseldorf zu bevorstehenden Unterredungen über seine Zukunft.

Schon zuvor war das Votum der Fans für Funkel und gegen den Vereinsboss nicht zu überhören und zu übersehen gewesen. Mit lautstarken Gesängen und Schildern «Pro FF» hatten rund 100 bis 150 Fortuna-Anhänger den beliebten Fußball-Lehrer nach der Landung des Jets aus Malaga am Samstag empfangen. Der Vorstandsvorsitzende Robert Schäfer wurde mit Pfiffen und «Raus»-Rufen bedacht, weil der 42-Jährige zum Abschluss des Trainingslagers in Spanien zu einer vorzeitigen Vertragsverlängerung noch nicht bereit war.

Und nun heißt es: Kommando zurück. Noch vor dem Rückrundenstart beim FC Augsburg könnte der Kontrakt mit Funkel verlängert werden. «Das kriegen wir hin», sagte Schäfer am Sonntag in der Sport1-Sendung «Doppelpass». Er sei sehr zuversichtlich, die Gespräche schnell abzustimmen, bemerkte er zu den dann wahrscheinlich auch abschließenden Unterredungen mit dem 65-jährigen Funkel.

Beide Seiten seien zunächst «zu dickköpfig» gewesen, räumte Schäfer mit Blick auf den Freitag und das zu diesem Zeitpunkt verkündete Aus ein. Da hieß es noch, das Funkel-Engagement beim Aufsteiger werde im Juni beendet. Später hätten beide Seiten gemerkt, «dass wir uns noch einmal zusammensetzen sollten». Das soll nun in den kommenden Tagen geschehen. «Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir die Gespräche schnell abstimmen», gab Schäfer von sich.

Möglicherweise ist das Umdenken Schäfers und der anderen Verantwortlichen den hartnäckigen Fortuna-Anhängern geschuldet. «Die Reaktion der Fans hat mich nicht kalt gelassen», sagte Schäfer. Und sicher auch nicht «die falsche Dickköpfigkeit» zwischen ihm und Funkel. «Jetzt korrigieren wir das zusammen», ließ Schäfer wissen. Denn: «Da ist ein Schaden entstanden. Keine Frage!» Jetzt müssten sie sich gemeinsam das Vertrauen der Fans zurückholen.

Und auch das Vertrauen untereinander, betonte Schäfer zum Binnenverhältnis der beiden Protagonisten - mit dem Zusatz, «den Fehler zu korrigieren». Das war Schäfer augenscheinlich schnell klar, wohl auch deshalb, weil der älteste aktive Bundesliga-Coach es geschafft hat, trotz bescheidener Finanzmittel ein Team zu formen, das zum Beispiel Herbstmeister Borussia Dortmund beim 2:1 am 16. Spieltag die bisher einzige Liga-Niederlage zufügte und das zum Hinrunden-Ende aus drei Begegnungen alle neun Punkte holte.

Diese Gemengelage bezeichnete Schäfer als gute Basis für die Rückrunde. Und der durchaus bemerkenswerte Status quo des Aufsteigerteams, das aktuell Tabellenposition 14 einnimmt und bei 18 Zählern sieben Punkte Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz hat, soll jetzt dazu führen, dass Funkel bleiben darf.

Die Wende hatte sich schon am Freitagabend angedeutet. «Dass die Gespräche zwischen Trainer und Vorstand eine solche Dynamik bekommen haben, hat uns im Aufsichtsrat überrascht», sagte Aufsichtsratschef Reinhold Ernst der «Westdeutschen Zeitung» mit der deutlichen Aufforderung an Schäfer und Funkel, sich doch bitteschön noch einmal zu einer zielführenden und finalen Unterredung zu treffen.

Das Hin und Her um Funkel sorgte für heftige Reaktionen in den sozialen Netzwerken. In zwei Online-Petitionen machten sich Tausende für den Funkel-Verbleib stark. Der Trainer hatte zuvor noch von fehlendem Vertrauen gesprochen. Schwierig waren wahrscheinlich auch die Zeitschienen: Schäfer wollte eher abwarten, wie sich die Rückrunde entwickelt - und Funkel wollte schnelle Klarheit.