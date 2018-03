Freitagsspiel : Werder Bremen holt beim 2:2 Punkt in Mönchengladbach

Borussia Mönchengladbach hat zum Auftakt des 25. Spieltags der Fußball-Bundesliga gegen Werder Bremen beim 2:2 (2:0) wichtige Punkte verloren.

02. März 2018, 22:40 Uhr

Damit verpasste es die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking, bei jetzt 35 Zählern wieder unmittelbaren Kontakt zu den Europapokal-Plätzen herzustellen. Die Norddeutschen haben nun 27 Punkte. Die Treffer für Mönchengladbach vor 52.211 Zuschauern erzielten Denis Zakaria in der 5. Minute und der Bremer Niklas Moisander mit einem Eigentor in der 33. Minute. Thomas Delaney (59.) verkürzte am Freitag für Werder auf 1:2. Aron Johannsson (78.) gelang das 2:2.

Damit beendeten die Norddeutschen, die zuvor viermal nacheinander gegen Gladbach verloren hatten, ihren Negativlauf gegen die seit drei Heimspielen sieglosen Borussen. Bremen vergrößerte durch das Remis den Abstand auf den Relegationsplatz zunächst auf drei Punkte. Im Kampf um die internationalen Plätze war das Unentschieden für die Heimmannschaft von Trainer Dieter Hecking zu wenig.

Bei Minustemperaturen und Schneefall begannen die Gäste wie geplant defensiv: Bremen-Trainer Florian Kohfeldt verzichtete im Mittelfeld auf Kapitän Zlatko Junuzovic, wollte kompakt verteidigen lassen und die Elf vom Niederrhein mit Kontern ausspielen. Doch dieses Vorhaben scheiterte gleich in der Anfangsphase, in der die Gastgeber auf dem neuen Rasen im Gladbacher Stadion zielstrebig agierten. Beim vorherigen Heimspiel der Borussia (0:1 gegen Dortmund) hatte der schlechte Zustand des Platzes noch für Kritik gesorgt.

Den Führungstreffer der Gladbacher, die zuletzt große Schwierigkeiten beim Erzielen von Toren gehabt hatten, ermöglichte zudem eine Hilfestellung von Bremens Delaney: Der dänische Mittelfeldspieler leitete versehentlich den Ball in den Lauf von Zakaria, der aus kurzer Distanz in die lange Ecke des Werder-Tores schoss und Keeper Jiri Pavlenka keine Chance ließ.

Von diesem Fehlstart erholten sich die Gäste rasch, und es gelangen ihnen einige vielversprechende Angriffe, bei denen häufig der Ex-Gladbacher Max Kruse Akzente setzte. Doch eine erneuter Patzer in der Defensive warf sie noch weiter zurück: Zakaria drang diesmal von links in den Strafraum ein und passte scharf nach innen. Von dort spielte Verteidiger Moisander den Ball unglücklich ins eigene Tor.

Auch nach diesem Rückschlag blieben die Hanseaten bemüht und gefährlich. Gladbach musste nach der Pause den angeschlagenen und gelb-rot-gefährdeten Zakaria auswechseln. Für ihn kam der 18 Jahre alte Franzose Michael Cuisance in die Partie. Später musste auch Weltmeister Christoph Kramer wegen einer Verletzung aus dem Spiel, für ihn kam Tony Jantschke. Ohnehin fehlten Trainer Hecking bereits acht Profis, unter anderem Torjäger Raffael.

Das 2:1 durch Delaney per Kopf sorgte in der temporeichen Begegnung für große Spannung. Beide Teams kamen auf einem zusehens rutschigen Geläuf zu weiteren Gelegenheiten. Joker Johannsson traf zum Endstand, das Tor hatte der ebenfalls eingewechselte Jerome Gondorf miteingeleitet