MVP der NBA : Westbrook unterschreibt Megavertrag mit Oklahoma City

vergrößern 1 von 1 Foto: Sue Ogrocki 1 von 1

von dpa

erstellt am 30.Sep.2017 | 08:39 Uhr

Zu den Vertragsinhalten machte das Team keine Angaben. Nach Angaben des Sportsenders ESPN handelt es sich jedoch um einen Fünfjahresvertrag, der mit 205 Millionen Dollar (173 Millionen Euro) dotiert ist.

«Ich habe es bereits gesagt, und ich sage es noch einmal, es gibt keinen Ort an dem ich lieber wäre als in Oklahoma City», erklärte Westbrook in einer Mitteilung. Der neue Vertrag beginnt mit der Saison 2018-19. In der kommenden Saison, die Mitte Oktober startet, beträgt Westbrooks Gehalt 28 Millionen Dollar. Über die nächsten sechs Spielzeiten erhält der 28 Jahre alte Aufbauspieler somit insgesamt 233 Millionen Dollar. Laut ESPN ist dies die höchste garantierte Vertragssumme in der Geschichte der NBA.

Oklahoma City Thunder Mitteilung

Artikel auf ESPN.com