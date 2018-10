ATP-Turnier : Zverev scheitert in Basel im Halbfinale

Alexander Zverev hat das Endspiel beim ATP-Turnier in Basel überraschend verpasst. Der Weltranglisten-Fünfte aus Hamburg verlor im Halbfinale 3:6, 7:6 (8:6), 4:6 gegen den rumänischen Qualifikanten Marius Copil.

von dpa

27. Oktober 2018, 17:22 Uhr

Der 28 Jahre alte Weltranglisten-93. hatte im Turnierverlauf allerdings auch schon den einstigen US-Open-Sieger Marin Cilic aus Kroatien bezwungen.

Copil nutzte im ersten Satz eine Breakchance und vereitelte seinerseits auch im zweiten Satz alle Möglichkeiten von Zverev, ihm den Aufschlag abzunehmen. Die deutsche Nummer eins glich das Match nach einem 2:4-Rückstand im Tiebreak aus, verlor dann aber seinen Aufschlag beim Stand von 4:5 im entscheidenden dritten Durchgang.

Insgesamt schlug der Außenseiter 26 Asse in der Partie, die er nach 2:31 Stunden mit dem ersten Matchball beendete. In seinem erst zweiten ATP-Finale an diesem Sonntag trifft Copil entweder auf Lokalmatador und Titelverteidiger Roger Federer, der sein Heimturnier schon achtmal gewann, oder den Russen Daniil Medwedew.