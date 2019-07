Heimturnier : Zverev verpasst Finale in Hamburg

Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev hat bei seinem Heimturnier in Hamburg das Finale denkbar knapp verpasst. Der 22 Jahre alte Weltranglisten-Fünfte verlor nach 3:07 Stunden gegen Vorjahressieger Nikolos Bassilaschwili mit 4:6, 6:4, 6:7 (5:7).

von dpa

27. Juli 2019, 16:51 Uhr

Damit war für den ATP-Weltmeister zum zweiten Mal nach 2014 in der Vorschlussrunde am Rothenbaum Schluss. Im Finale der mit 1,7 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung trifft der 27-jährige Georgier am Sonntag (12.00 Uhr) auf den Sieger der Partie zwischen Andrej Rubljow aus Russland und dem Spanier Pablo Carreno Busta.