Katalanischer Ex-Regionalpräsident : Carles Puigdemont in Schleswig-Holstein festgenommen

Der ehemalige Separatisten-Chef befindet sich aktuell in polizeilichem Gewahrsam.

von Tobias Fligge

25. März 2018, 13:13 Uhr

Kiel | Der ehemalige katalanische Separatisten-Chef Charles Puigdemont ist am Sonntag in Schleswig-Holstein festgenommen worden. Das bestätigte das Landespolizeiamt in Kiel auf Nachfrage unserer Zeitung. „Herr Puigdemont wurde am 11.19 Uhr durch Einsatzkräfte in Schleswig-Holstein in der Nähe der Bundesautobahn 7 festgenommen“, sagte Polizeisprecher Torge Stelck.

Puigdemont befinde sich zurzeit in polizeilichem Gewahrsam. Wo genau sich der Politiker befinde, wollte die Polizei nicht weiter kommentieren. Stelck verwies auf das laufende Auslieferungsverfahren im Rahmen eines europäischen Haftbefehlsverfahrens.

Nach übereinstimmenden Medienberichten, soll der Politiker an der Grenze zu Dänemark gestoppt worden sein. Carles Puigdemont befand sich zuvor in Finnland und sei am Freitag in Richtung Belgien unterwegs gewesen.

Puigdemonts Anwalt Jaume Alonso-Cuevillas hatte die Festnahme zuvor auf Twitter mitgeteilt.

1. El president Carles Puigdemont ha estat retingut a Alemanya quan creuava la frontera des de Dinamarca, de camí cap a Bèlgica des de Finlàndia. — J. Alonso-Cuevillas (@JaumeAlonsoCuev) 25. März 2018

Der Oberste Gerichtshof Spaniens hatte am Freitag Strafverfahren gegen Puigdemont, Turull und weitere elf Regionalpolitiker eröffnet. Gegen sieben ins Ausland ausgewichene Separatisten, darunter Puigdemont, wurden neue Haftbefehle erlassen. Gegen sie wird im Zuge des verbotenen Unabhängigkeitsreferendums vom Oktober unter anderem wegen Rebellion ermittelt. Ihnen drohen bis zu 30 Jahre Haft.

Der belgische Anwalt des ehemaligen katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont hat nach eigenen Angaben bis Samstagabend noch keinen neuen internationalen Haftbefehl aus Spanien für seinen Mandanten gesehen. Gleichzeitig betonte Anwalt Paul Bekaert im Gespräch mit der belgischen Nachrichtenagentur Belga: „Die Ausstellung eines neuen europäischen Haftbefehls wäre missbräuchlich und illegal.“ Puigdemont lebt seit Monaten wegen des Konflikts um die katalanische Unabhängigkeit in Belgien im Exil.