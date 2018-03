Fragen und Antworten : Warum die deutsche Justiz über Spaniens Zukunft entscheidet

Die spanische Justiz blockiert derzeit mit der Verhängung mehrerer Haftbefehle gegen Separatistenführer die Regierungsbildung in Katalonien. Das Regionalparlament in Barcelona unterbrach am Samstag die Wahl von Jordi Turull zum neuen katalanischen Präsidenten, weil Turull am Vortag festgenommen worden war.

In Katalonien kam es zu Protesten gegen die Festnahme in Schleswig-Holstein. Mindestens hundert Menschen wurden verletzt. 92 allein in der regionalen Hauptstadt Barcelona, wo am Sonntagabend mehr als 50.000 Menschen auf die Straße gegangen waren, berichteten die Rettungskräfte bei Twitter. Bei kleineren Veranstaltungen in Lleida wurden sieben weitere verletzt, in Tarragona eine Person.